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Общество

Вывоз казахстанцев на работу за рубеж: в Минтруда предлагают лицензировать частные агентства занятости

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 14:39 Фото: gov.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на пресс-конференции в правительстве 29 июля 2025 года высказался о необходимости большей защиты казахстанцев, выезжающих на работу за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Биахметов отметил, что в соответствии с законодательством право вывоза рабочей силы за рубеж имеют частные агентства занятости.

"На сегодня в Казахстане официально зарегистрировано более 60 таких агентств, в основном в Астане, Алматы и Карагандинской области – они занимаются в частном порядке вывозом казахстанцев на работу за рубеж. В последнее время в основном в Великобританию, страны Европы – Германию, Чехию есть немного", – добавил спикер.

По его словам, в этом случае частное агентство также берет на себя обязательства по возвращению казахстанца обратно на родину.

"Но здесь есть проблемы – у нас работа частных агентств занятости не лицензируется. В итоге у нас очень часто бывают проблемы, что они берут деньги казахстанцев, но, к сожалению, оставляют их один на один с их проблемами за рубежом, не содействуют их возвращению, и поэтому у нас стоит вопрос о лицензировании их деятельности", – резюмировал вице-министр.

Отмечается, что Узбекистан и Кыргызстан этот вопрос законодательно урегулировали, в первую очередь они взялись за лицензирование частных агентств занятости, чтобы они работали в правовом поле и несли государственную политику в этом вопросе.

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В последние годы все больше казахстанцев уезжают работать за границу. Хотя все выбирают разные способы заработка, цель у большинства из них одна – улучшить благосостояние и качество жизни. С какими трудностями они сталкиваются за рубежом и чем занимаются, можно прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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