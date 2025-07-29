Могут ли в Казахстане учредить День энергетика, рассказали в Минтруда
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге в правительстве 29 июля 2025 года рассказал о перспективах появления в Казахстане еще одного праздника, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев заявил, что в правительство поступает большое количество обращений от граждан и профессиональных сообществ признать определенные даты государственными или профессиональными праздниками. Журналисты поинтересовались, могут ли в Казахстане учредить официальный День энергетика.
"На сегодня в работе у нас по Дню энергетика вопрос касается утверждения приказа. Проект на согласовании в Минюсте. В ближайшее время, если согласуем, мы утвердим дату – 22 декабря", – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов.
24 июля 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, когда может быть принято решение по предложению депутатов сделать День защиты детей официальным выходным днем.
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