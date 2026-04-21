Общество

В Минтруда высказались о выезде казахстанцев на заработки

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 17:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года объяснил, почему казахстанцы выезжают за рубеж для трудоустройства, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что трудовая миграция – это естественный процесс, характерный не только для Казахстана, но и для большинства стран мира.

"Молодые люди хотят выехать за рубеж, выучить язык, поработать за границей, получить опыт и затем вернуться в страну. По сравнению с другими странами у нас таких людей не так много. По данным МИД, около 150 тыс. человек выезжают на работу, работают там, но в итоге возвращаются в Казахстан уже более опытными специалистами. Мы не можем их остановить – это их право: если хотят ехать, могут поехать. Если проблем с визой нет, они могут работать в любой другой стране", – добавил министр.

Задача министерства, по его словам, защита их трудовых прав.

12 февраля 2025 года в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что казахстанцы могут легально работать в Великобритании по определенным профессиям.

Оксана Даирова
Читайте также
Глава Минтруда о зарплатах в конверте: Мы должны это искоренить
14:07, Сегодня
Минтруда о повышении порогов снятия пенсионных: В ближайшее время
13:40, Сегодня
Будут ли казахстанцы отдыхать 30 августа 2026 года – ответ главы Минтруда
11:47, Сегодня
Читайте также
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Сегодня
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Сегодня
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Сегодня
Одна из "грозных" соперниц Рыбакиной на "тысячнике" снялась с турнира
16:38, Сегодня
