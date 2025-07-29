Для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангалий Бердалин отметил, что в агропромышленном комплексе Казахстана функционируют 285,5 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью порядка 1 млн человек.

"Общая потребность в кадрах по отраслям АПК составляет порядка 6,5 тыс. человек, в том числе квалифицированных сотрудников более 3,5 тыс. человек", – сообщил он.

Для привлечения в отрасль работников МСХ предлагает ряд мер. В том числе:

сокращение пенсионного возраста для работников сельского хозяйства;

применение увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.

29 июля 2025 года первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии.

