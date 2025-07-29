#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
541.45
631.17
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
541.45
631.17
6.78
Общество

Для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 14:47 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангалий Бердалин отметил, что в агропромышленном комплексе Казахстана функционируют 285,5 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью порядка 1 млн человек.

"Общая потребность в кадрах по отраслям АПК составляет порядка 6,5 тыс. человек, в том числе квалифицированных сотрудников более 3,5 тыс. человек", – сообщил он. 

Для привлечения в отрасль работников МСХ предлагает ряд мер. В том числе:

  • сокращение пенсионного возраста для работников сельского хозяйства;
  • применение увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.

29 июля 2025 года первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Вывоз казахстанцев на работу за рубеж: в Минтруда предлагают лицензировать частные агентства занятости
Общество
14:39, Сегодня
Вывоз казахстанцев на работу за рубеж: в Минтруда предлагают лицензировать частные агентства занятости
В Минтруда ответили, станет ли 31 декабря официальным выходным днем в Казахстане
Общество
14:26, Сегодня
В Минтруда ответили, станет ли 31 декабря официальным выходным днем в Казахстане
Выгодно ли привлекать иностранных подрядчиков для строительства метро в Алматы
Общество
14:14, Сегодня
Выгодно ли привлекать иностранных подрядчиков для строительства метро в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: