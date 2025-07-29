Для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст
Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как планируется привлечь молодежь в сельское хозяйство, передает корреспондент Zakon.kz.
Амангалий Бердалин отметил, что в агропромышленном комплексе Казахстана функционируют 285,5 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью порядка 1 млн человек.
"Общая потребность в кадрах по отраслям АПК составляет порядка 6,5 тыс. человек, в том числе квалифицированных сотрудников более 3,5 тыс. человек", – сообщил он.
Для привлечения в отрасль работников МСХ предлагает ряд мер. В том числе:
- сокращение пенсионного возраста для работников сельского хозяйства;
- применение увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.
29 июля 2025 года первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии.
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