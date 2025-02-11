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Общество

Сапаров ответил на обвинения в том, что министерство пытается уничтожить сельское хозяйство

Айдарбек Сапаров, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:13 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 11 февраля 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал заявления фермеров о том, что ведомство пытается убить сельское хозяйство в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ озвучили жалобы фермеров, выращивающих зерно, на то, что они не могут прокормить даже себя. По мнению некоторых, политика министерства нацелена на то, чтобы убить сельское хозяйство в стране.

"Вы скажите, какое это хозяйство, какое хозяйство мы собираемся убивать? МСХ только поддерживает, разрабатывает программы, усовершенствует и увеличивает господдержку. Но если он такой хозяин, не занимается, давайте будем разбираться", – ответил министр.

Он подчеркнул, что 90% фермеров поддерживают политику Минсельхоза, включая отказ ведомства от субсидирования процентной ставки.

"Если фермер на месте не работает, не вносит удобрения, если не занимается качественными семенами, тогда вопрос ему надо задать, почему он не занимается этим вопросом… Дайте мне фамилию фермера, будем разговаривать с ним: в каком это регионе, кто этим не занимается. Мы, наоборот, только поддерживаем. Благодаря этому и развивается сельское хозяйство сегодня, как бы сложно ни было", – дополнил Сапаров.

Ранее в МСХ объяснили, с чем связано сокращение площади посевов пшеницы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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