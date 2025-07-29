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Общество

Процедуру оформления пенсии предлагают пересмотреть в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныш Тулеушин напомнил, что в стране реализуется в пилотном режиме проект по оформлению пенсии в электронном формате.

"Ранее процесс назначения пенсии требовал личного участия граждан и для получения выплат необходимо было собирать документы, подтверждать трудовой стаж. При этом бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты – без необходимости обращения со стороны гражданина", – отметил вице-министр.

Такой подход, по его словам, позволил сократить срок оказания услуги с 10 до 1 дня, снизить количество процедурных шагов с 6 до 1 и существенно упростить процесс для граждан.

В этой связи он предлагает Министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть возможность масштабирования проекта.

27 июня 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о планах пересмотреть размер пенсий и пособий в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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