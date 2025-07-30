Похолодание и дожди с грозами накроют Казахстан

В Казахстане в предстоящие три дня ожидаются понижение температуры и дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 31 июля, 1-2 августа 2025 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами, и даже на юге страны наблюдается спад жары.

"Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории Казахстана. Пройдут дожди, на севере, востоке республики – местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны в дневные часы до +15+20°C". РГП "Казгидромет"

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили об опасной погоде и подсказали, как себя вести.