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Общество

Похолодание и дожди с грозами накроют Казахстан

зонт, капли дождя, зелень, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:24 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящие три дня ожидаются понижение температуры и дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 31 июля, 1-2 августа 2025 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами, и даже на юге страны наблюдается спад жары.

"Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории Казахстана. Пройдут дожди, на севере, востоке республики – местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны в дневные часы до +15+20°C".РГП "Казгидромет"

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили об опасной погоде и подсказали, как себя вести.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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