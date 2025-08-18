Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19-21 августа

В Казахстане в предстоящие три дня – 19, 20 и 21 августа 2025 года – ожидается почти осенняя погода. Об этом свидетельствует прогноз, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни метеорологическую обстановку в Казахстане продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся из западных регионов в восточном направлении. "(Северо-западный циклон. – Прим. ред.) обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер. Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20-21 августа – на северо-западе, 21 августа – на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По данным синоптиков, температурный фон на севере понизится : ночью до +10+17°С, днем до +17+25°С, на востоке ночные температуры составят +5+15°С, днем ожидается незначительное повышение до +22+29°С. "В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики обратились к жителям двух городов Казахстана.

