#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19-21 августа

зонтики, капли дождя, лестница, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:00 Фото: freepik
В Казахстане в предстоящие три дня – 19, 20 и 21 августа 2025 года – ожидается почти осенняя погода. Об этом свидетельствует прогноз, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни метеорологическую обстановку в Казахстане продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся из западных регионов в восточном направлении.

"(Северо-западный циклон. – Прим. ред.) обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер. Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20-21 августа – на северо-западе, 21 августа – на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, температурный фон на севере понизится: ночью до +10+17°С, днем до +17+25°С, на востоке ночные температуры составят +5+15°С, днем ожидается незначительное повышение до +22+29°С.

"В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики обратились к жителям двух городов Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что такое АСП, кому и в каком случае она положена: все, что нужно знать казахстанцам
Общество
14:54, Сегодня
Что такое АСП, кому и в каком случае она положена: все, что нужно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: