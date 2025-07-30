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Общество

Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 16:01 Фото: unsplash
Пресс-служба РГП "Казгидромет" рассказала о погоде на 31 июля и 1, 2 августа 2025 года. По данным синоптиков, в Алматы, Астане и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром туман. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +22+24°.
  • 1 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
  • 2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 31 июля: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.
  • 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.
  • 2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.
  • 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.
  • 2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 16:01
Резкое похолодание до +15 и дожди с грозами накроют Казахстан

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили об опасной погоде и подсказали, как себя вести.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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