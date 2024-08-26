Жара до +31°С и грозовые дожди: синоптики дали прогноз на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту
Фото: pixabay
В Астане, Алматы и Шымкенте с 27 по 29 августа 2024 года синоптики прогнозируют переменную облачность – ожидаются жара до +31°С и грозовые дожди. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".
В Астане:
- 27 августа – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С;
- 28 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С;
- 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
В Алматы:
- 27 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С;
- 28 августа – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С;
- 29 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С.
В Шымкенте:
- 27 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С;
- 28 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С;
- 29 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.
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