Жара до +31°С и грозовые дожди: синоптики дали прогноз на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: pixabay

В Астане, Алматы и Шымкенте с 27 по 29 августа 2024 года синоптики прогнозируют переменную облачность – ожидаются жара до +31°С и грозовые дожди. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

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