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Общество

МВД предупреждает казахстанцев о суровом наказании

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 09:24 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана с тревогой заявляют, что в последнее время участились случаи распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства за 31 июля 2025 года, подобные действия дестабилизируют общественную обстановку, подрывают доверие, сеют рознь и провоцируют конфликты.

МВД в очередной раз предупреждает: распространение фейков – это не безобидное поведение, а уголовно наказуемое деяние.

"За распространение ложной информации предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Только за полгода зарегистрировано 47 уголовных дел за публикации заведомо недостоверных сведений".Пресс-служба МВД РК

Так, в Туркестанской области мужчина разместил в соцсетях ложную информацию о передаче земель иностранным инвесторам. Приговором суда он признан виновным и осужден.

Кроме того, особую тревогу вызывают факты разжигания национальной, религиозной или социальной розни.

Это – тяжкое преступление, за которое законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Далее приведена статистика. За первое полугодие 2025 года возбуждено 64 уголовных дела по подобным фактам. Осуждены 15 человек, из них девять приговорены к реальному лишению свободы.

Среди них:

  • жительница области Абай, распространявшая в TikTok видео с оскорблениями по национальному признаку;
  • житель Кызылординской области, публично разжигавший религиозную вражду.

Все они задержаны и осуждены приговорами суда. Кроме уголовной, предусмотрена и административная ответственность за распространение ложной информации в интернете.

Еще по статье 456-2 КоАП за шесть месяцев к административной ответственности привлечены 38 человек:

  • в Атырауской области гражданин опубликовал видео с недостоверной информацией о разрушенной дамбе;
  • в Петропавловске активист распространил ложную информацию о массовом вскрытии заключенных.
"Все они привлечены к ответственности вплоть до административного ареста на несколько суток".Пресс-служба МВД РК

МВД подчеркивает: любые публикации, нарушающие закон, влекут правовую ответственность:

"Призываем всех граждан соблюдать нормы законодательства, быть бдительными и ответственно относиться к распространению информации. Каждое сообщение должно быть достоверным, не содержать призывов к вражде и не нарушать общественный порядок. Только совместная правовая культура и уважение друг к другу позволят сохранить в обществе мир, стабильность и доверие".

Ранее в МВД предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества при бронировании гостиничных номеров или апартаментов на популярных интернет-ресурсах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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