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Общество

Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана 31 июля 2025 года предупреждает граждан о новой схеме мошенничества при бронировании гостиничных номеров или апартаментов на популярных интернет-ресурсах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, при бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.

В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными при планировании отдыха или командировки в другой город или государство.

Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо:

  • проверить адрес сайта: фишинговые сайты содержат мелкие изменения доменного имени (например, добавление буквы или изменение окончания);
  • не передавать реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем;
  • с особой внимательностью отнестись к заманчивым предложениям – слишком низкие цены – один из признаков ловушки;
  • ознакомиться с отзывами при аренде апартаментов или гостиничного номера, сроки их публикации и период размещения недвижимости на сайте, если апартаменты рекламируются уже несколько лет – это определенный показатель их надежности;
  • стараться избегать условий, при которых арендодатель требует полной предоплаты за апартаменты, производить оплату за гостиничный номер и апартаменты, находясь на месте и лично убедившись в их наличии;
  • остерегаться подозрительных сообщений: ссылки, отправленные в мессенджерах, по электронной почте или в соцсетях, могут вести на поддельные сайты;
  • бронировать апартаменты или гостиничные номера только на известных платформах: если сайт выглядит сомнительно, лучше перепроверить и не рисковать.

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Казахстанцев ранее предупредили о мошенничестве, связанном с кодом от 1414.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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