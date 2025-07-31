Медицина без границ: профессор из Анкары обучил казахстанских врачей новым методикам

Операция стоимостью более 8 млн тенге казалась для семьи из Алматы несбыточной мечтой. Они уже были в Турции, прошли дорогостоящую консультацию у знаменитого профессора Шенола Бекмеза и уехали домой с диагнозом, но без решения. Но вдруг появился новый шанс.

Тот самый врач приехал в Астану и готов оперировать бесплатно. Это стало возможным благодаря менторскому проекту MUMKINDIK фонда "Жұлдызай", цель которого – внедрять в казахстанскую медицину передовые мировые методы лечения и помогать особенным детям получать помощь, не выезжая за границу.

Специалист мирового уровня профессор Шенол Бекмез, детский травматолог-ортопед из турецкой клиники Билькент (Анкара), провел в Астане по-настоящему уникальный медицинский мастер-класс. В течение нескольких дней на базе городской детской больницы №2 он делился опытом с казахстанскими врачами и провел четыре сложнейшие операции на тазобедренные суставы детям из разных уголков страны.

Фото: фонд "Жұлдызай"

Мастер-класс на тему "Хирургическая реконструкция врожденных аномалий нижних конечностей" собрал ортопедов из Астаны, Алматы, Атырау, Актау, а также из Москвы. Помимо практики, прошли и насыщенные теоретические занятия, где обсуждались современные подходы к лечению патологии тазобедренных суставов у детей.

"Мы провели операции, которые ранее не выполнялись в Казахстане. Это современный метод лечения, и мы успешно провели его благодаря совместной работе местных и международных специалистов. Я рад быть частью этого процесса и видеть стремление ваших врачей учиться и развиваться", – отметил профессор Шенол Бекмез.

Фото: фонд "Жұлдызай"

Казахстанка Жанна, мама маленькой пациентки, рассказала историю своего ребенка:

"Мы приехали на операцию из Алматы. У моей дочки Данели врожденная патология, разница в длине ног 8 см. Мы уже ездили в Турцию на консультацию к профессору Бекмезу. Он подтвердил необходимость оперативного вмешательства, но стоимость превышала 8 млн тенге, а с учетом дороги, питания и проживания нам требовалось в общей сложности 14 млн. Мы уже потратили больше миллиона только на осмотр. Для нас это была неподъемная сумма, и мы вернулись домой без результата. Когда узнали, что профессор приедет в Астану и операция будет бесплатной, не могли поверить своему счастью".

Фото: фонд "Жұлдызай"

Этот мастер-класс стал частью масштабной благотворительной программы, приуроченной к 30-летию компании BI Group. В этом году строительный холдинг финансирует 300 операций для детей с особыми потребностями.

А проект MUMKINDIK на этом не заканчивается – в августе планируются новые мастер-классы в Актау и консультации в Жанаозене. Следить за проектом и узнать больше об операциях можно на странице фонда в Instagram.