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Врачи президентских клиник помогли жителям Западно-Казахстанской области

Врачи президентских клиник помогли жителям Западно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:00 Фото: пресс-служба МЦ УДП РК
В Уральске прошли уже традиционные дни Медицинского центра управления делами президента РК. За несколько дней специалисты Алматы и Астаны провели 37 сложных операций, 431 консультацию, организовали 30 презентаций и лекций с охватом в 722 участника.

Более 200 операций и 2 тыс. консультаций

За год этот регион стал 12-м, куда врачи ездили для обмена опытом с другими регионами. За это время они провели более 200 операций, порядка 2 тыс. консультаций, прочли около 300 лекций для коллег. В состав делегации вошли лучшие врачи Больницы и Национального госпиталя МЦ УДП РК – в их числе нейрохирурги, кардиологи, аритмологи, аллергологи, эпилептологи, урологи, гинекологи, онкологи, эндокринологи, ревматологи, травматологи и другие, специалисты Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес".

"Я в первый раз попала в городскую многопрофильную больницу в ноябре 2023 года, мне экстренно провели операцию по удалению аневризмы. В понедельник состоялась вторая плановая операция, врач высшей категорий, известный доктор Мынжылкы Бердиходжаев совместно с нашими врачами сделал стентирование. Операция прошла успешно, уже во вторник встала на ноги и чувствовала себя хорошо. Огромная благодарность врачам за их работу. Мой крестный живет в России, ветеран медицинской сферы, посмотрев мои данные, он был шокирован высоким профессионализмом казахстанских врачей", – поделилась своими впечатлениями жительница Уральска Елена Шалунова.

Врачи и правда творили чудеса, врач-аритмолог Больницы Медицинского центра Ринат Камиев, например, проконсультировал 102 человека за один день. Пациенты приезжали из отдаленных районов области, много было людей с эвакопунктов, а для повышения квалификации медработники съезжались на лекции даже с других регионов Казахстана. После выступления геронтолога Национального госпиталя Медицинского центра Асемгуль Байкеновой по активному долголетию коллеги полтора часа задавали ей вопросы, поскольку для них эта тема стала абсолютно новой.

"Проблема старения населения постепенно приходит и в Казахстан, сегодня людей свыше 60 лет у нас уже 11%, не как в Японии 29%, но медицине нужно быть готовой к росту. Наша больница считается флагманом в геронтологии, сегодня мы обслуживаем 160 пациентов, возраст которых свыше 90 лет, пятерым за сто. И все это благодаря нашей работе с ними на дому, санаторно-курортному лечению, грамотно выписанным медикаментам. В Уральске я приняла 10 возрастных пациентов, не только проконсультировала их, но и сама получила заряд энергии от людей, которые следят за собой, живут в браке 75 лет и до сих пор продолжают работать".
Врачи президентских клиник помогли жителям Западно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:00

Фото: пресс-служба МЦ УДП РК

По итогам визита врачей руководитель Медицинского центра Алексей Цой и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, чтобы местные жители и дальше могли получать консультации врачей, услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации самого высокого уровня. Также будет разработана дорожная карта для повышения уровня системы здравоохранения региона.

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