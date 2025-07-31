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Общество

Алиментщики вернули более 18 млрд тенге за полгода

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За первое полугодие 2025 года частные судебные исполнители (ЧСИ) взыскали свыше 18 миллиардов тенге по делам о неуплате алиментов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканской палаты ЧСИ.

Известно, что работа по защите прав детей ведется не только через принудительные меры – судебные исполнители активно ищут комплексные решения, включая содействие трудоустройству должников.

Так, с начала года совместно с государственными органами проведено 329 ярмарок вакансий, в результате которых 2 722 должника получили работу. Это позволяет им начать погашать задолженности и выполнять родительские обязательства.

Отдельное внимание уделяется конфликтам между супругами.

Там, где причиной разлада становятся недоразумения, временные ссоры или обиды, а не серьезные проблемы, ЧСИ стремятся сохранить семьи. С начала года по всей стране были примирены 2 221 пара. В Западно-Казахстанской области это способствовало даже прекращению уголовного преследования – 7 уголовных дел были закрыты после восстановления диалога между супругами.

Однако в случаях злостного уклонения от обязательств меры остаются жесткими. По инициативе ЧСИ к административной ответственности привлечены 2 615 должников, к уголовной – 254.

Несмотря на достигнутые результаты, система взыскания алиментов все еще нуждается в совершенствовании.

В связи с этим Республиканская палата ЧСИ совместно с депутатами Парламента и заинтересованными государственными органами подготовила пакет законодательных поправок. Их рассмотрение ожидается в Парламенте после окончания депутатских каникул.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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