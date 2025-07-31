На Кошкарате отдыхают тысячи шымкентцев, а мусор убирают десятки

Территория вдоль реки Кошкарата под пристальным вниманием эковолонтеров. Ежедневно сюда приходят купаться около 6 тысяч человек. Поэтому, по словам ответственных лиц, после отдыхающих остается большое количество мусора.

В рамках программы "Таза Казакстан" волонтеры собрали весь оставшийся мусор, а также привели в порядок деревья и кустарники, растущие вдоль реки.

Искупаться в Кошкарате ежедневно приходят около 6 тысяч человек. В выходные дни эта цифра удваивается. Особенно резко увеличивается число посетителей в жаркую погоду.

Фото: акимат города Шымкент

Специалисты отмечают, что с ростом числа отдыхающих увеличивается и количество мусора на берегу реки. Поэтому к регулярной уборке территории привлекли 20 человек. А в рамках акции "Таза Қазақстан" на помощь пришли еще более 20 волонтеров.

"Работы по очистке территории от мусора, оставленного отдыхающими, проводятся ежедневно на постоянной основе. После начала акции "Таза Қазақстан" к работе подключились 23 человека от "Таза Өлке" и 20 наших сотрудников. Уборка проходит на высоком уровне". Руководитель участка Кошкарата Бауыржан Каумешов

Фото: акимат города Шымкент

В управлении по развитию комфортной городской среды сообщили, что работы в рамках акции проходят по заранее утвержденному графику.

"В рамках программы "Таза Қазақстан" мероприятия проводятся по утвержденному плану. На сегодняшний день прошло около 50 акций. До конца года запланировано еще 150 мероприятий". Руководитель отдела управления по развитию комфортной городской среды Ауесбек Опабек

Фото: акимат города Шымкент

Отметим, что в рамках акций в городе Шымкент было вывезено около 25 тысяч тонн мусора. В уборке приняли участие более 500 тысяч жителей третьего мегаполиса.