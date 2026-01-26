Принцип Миранды: когда действия полиции в РК предлагают признавать незаконными
Жандос Умиралиев считает, что предложение в части сокращения сроков задержания без санкции суда с 72 часов до 48 часов требует взвешенного подхода.
"Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детализация в самой Конституции конкретно 48-часового срока задержания и основания его продления в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне. Это предмет регулирования Уголовно-процессуального кодекса – на сегодня сроки задержания в новой предлагаемой редакции 48 часов и в исключительных случаях до 72 часов в названном кодексе уже подробно регламентированы, и судебно-следственная практика уже идет по этому пути", – пояснил он.
По его словам, следователи и сегодня вправе избрать меру пресечения в отношении задержанного либо освободить его в срок до 36 часов, а в отдельных случаях – до 24 часов.
"Любые изменения сроков задержания в будущем, например, его дальнейшее сокращение (в случае закрепления в Конституции. – Прим. ред.), потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменения в Основной закон, а это в существенной степени ограничит гибкость законодательства", – подчеркнул спикер.
Между тем он предлагает закрепить на конституционном уровне недопустимость посягательства на частную жизнь и права каждого человека.
"Это, на мой взгляд, является высшим проявлением ответственности государства перед своим гражданином. Иначе говоря, с первых секунд, когда человеку присваивается статус подозреваемого, должно быть обеспечено его право на квалифицированную защиту – присутствие адвоката является нашим принципиальным требованием. К сожалению, следует признать, что на практике многие люди не в полной мере осведомлены о своих правах и нормах законодательства. Последствия этого могут быть серьезными как для конкретного человека, так и для государства и общества в целом. Поэтому в момент, когда на кону стоит судьба человека, каждый должен четко и твердо знать свои права. Государство в свою очередь обязано выступать надежным и незыблемым гарантом их защиты", – уверен Жандос Умиралиев.
Он заявил, что назрела необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике принципа Миранды.
"Если задержанному не разъяснены в полном объеме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными. Это является ключевой гарантией справедливости и прозрачности расследования", – резюмировал первый заместитель генпрокурора.
24 января 2026 года уполномоченный по правам человека Артур Ластаев заявил, что в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантии, что она не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнята никем, даже государством, хоть за самое чудовищное преступление.