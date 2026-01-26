Принцип Миранды: когда действия полиции в РК предлагают признавать незаконными

Первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года прокомментировал предложение пересмотреть порог задержания без судебного решения, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Умиралиев считает, что предложение в части сокращения сроков задержания без санкции суда с 72 часов до 48 часов требует взвешенного подхода.

"Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детализация в самой Конституции конкретно 48-часового срока задержания и основания его продления в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне. Это предмет регулирования Уголовно-процессуального кодекса – на сегодня сроки задержания в новой предлагаемой редакции 48 часов и в исключительных случаях до 72 часов в названном кодексе уже подробно регламентированы, и судебно-следственная практика уже идет по этому пути", – пояснил он.

По его словам, следователи и сегодня вправе избрать меру пресечения в отношении задержанного либо освободить его в срок до 36 часов, а в отдельных случаях – до 24 часов.

"Любые изменения сроков задержания в будущем, например, его дальнейшее сокращение (в случае закрепления в Конституции. – Прим. ред.), потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменения в Основной закон, а это в существенной степени ограничит гибкость законодательства", – подчеркнул спикер.

Между тем он предлагает закрепить на конституционном уровне недопустимость посягательства на частную жизнь и права каждого человека.

"Это, на мой взгляд, является высшим проявлением ответственности государства перед своим гражданином. Иначе говоря, с первых секунд, когда человеку присваивается статус подозреваемого, должно быть обеспечено его право на квалифицированную защиту – присутствие адвоката является нашим принципиальным требованием. К сожалению, следует признать, что на практике многие люди не в полной мере осведомлены о своих правах и нормах законодательства. Последствия этого могут быть серьезными как для конкретного человека, так и для государства и общества в целом. Поэтому в момент, когда на кону стоит судьба человека, каждый должен четко и твердо знать свои права. Государство в свою очередь обязано выступать надежным и незыблемым гарантом их защиты", – уверен Жандос Умиралиев.

Он заявил, что назрела необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике принципа Миранды.

"Если задержанному не разъяснены в полном объеме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными. Это является ключевой гарантией справедливости и прозрачности расследования", – резюмировал первый заместитель генпрокурора.

24 января 2026 года уполномоченный по правам человека Артур Ластаев заявил, что в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантии, что она не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнята никем, даже государством, хоть за самое чудовищное преступление.

