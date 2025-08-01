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Общество

Полиция Алматы обращается к горожанам в рамках акции "Таза Қазақстан"

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В Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан", в рамках которой особое внимание уделяется формированию культуры ответственности среди горожан.

По словам начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серика Шумаева, камеры видеонаблюдения ежедневно фиксируют факты загрязнения города.

"К сожалению, ежедневно мы наблюдаем, как люди бросают мусор мимо урн, выбрасывают отходы из автомобилей, плюют, харкают на улицах, портят фасады зданий и детские площадки. Это – не просто проявление безответственного поведения. Это – нарушение Закона и неуважение к окружающим", – подчеркнул он.

Спикер также напомнил, что 2025 год в Министерстве внутренних дел объявлен Годом профилактики, и во главу угла поставлены Закон и Порядок на каждой улице, в каждом дворе, в каждом районе.

"Мы хотим жить в безопасной и чистой стране. Это невозможно без личной ответственности каждого. Каждый подобный факт – это не только административное правонарушение, но и удар по облику и репутации Алматы. Уважайте себя – уважайте город. Не мусорьте. Не плюйте. Если вы видите, как кто-то загрязняет, не проходите мимо, сделайте замечание или сообщите в соответствующие службы", – отметил Серик Шумаев.

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Айсулу Омарова
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