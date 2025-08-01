В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией

В структуре Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана начинает работу Центр по борьбе с дезинформацией, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала СЦК:

"Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации... Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами".

Основной задачей центра станет:

выявление и опровержение недостоверной информации;

обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам;

развитие культуры ответственного потребления информации.

"Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Запуск сопровождается размещением информации на официальных ресурсах в соцсетях, ориентированной на простое и наглядное объяснение сложных инфопроцессов", – заключили в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах. В связи с этим МВД предупредило казахстанцев о суровом наказании.