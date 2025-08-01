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Общество

В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:04 Фото: unsplash
В структуре Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана начинает работу Центр по борьбе с дезинформацией, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала СЦК:

"Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации... Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами".

Основной задачей центра станет:

  • выявление и опровержение недостоверной информации;
  • обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам;
  • развитие культуры ответственного потребления информации.

"Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Запуск сопровождается размещением информации на официальных ресурсах в соцсетях, ориентированной на простое и наглядное объяснение сложных инфопроцессов", – заключили в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах. В связи с этим МВД предупредило казахстанцев о суровом наказании.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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