Общество

Центр по борьбе с дезинформацией сделал обращение к казахстанцам

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 15 марта 2026 года, в день республиканского референдума по принятию новой Конституции Казахстана, Центр по борьбе с дезинформацией выступил с обращением к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в день проведения референдума в информационном пространстве могут появляться различные фейки, манипуляции, провокационные публикации и видеоматериалы.

"Подобные информационные вбросы регулярно фиксируются во многих странах в дни выборов и голосований. Их цель – создать атмосферу недоверия к процедуре голосования и сформировать искаженное представление о происходящих событиях".Центр по борьбе с дезинформацией

Отмечается, что наиболее распространены вбросы о якобы "закрытии" или "неоткрытии" отдельных участков, ручках с исчезающими чернилами, "недопуске наблюдателей" или "удалении журналистов", "массовых вбросах бюллетеней", "принуждении граждан к участию в голосовании", "подвозе избирателей", "мешках с бюллетенями" или "заранее заполненных урнах", "пустых участках", "блокировке интернета" или "отключении электричества".

Кроме того, возможны дополнительные информационные провокации, которые неоднократно фиксировались в разных странах во время выборов:

  • распространение поддельных скриншотов, документов, таблиц и сообщений якобы от госорганов;
  • провокационные опросы, фейковые экзитполы и сообщения о чрезвычайных происшествиях на участках для голосования;
  • постановочные и спровоцированные конфликты с персоналом участков для создания "доказательств нарушений". Например, таких как "невключение в списки голосующих";
  • массовая рассылка эмоциональных сообщений в мессенджерах и координированные волны комментариев и боты в социальных сетях.
"Чаще всего в подобных публикациях используются старые видеоролики и фотографии, материалы из других стран, фрагменты записей без указания времени и места съемки, публикации анонимных аккаунтов".Центр по борьбе с дезинформацией

Также сообщается, что современные технологии позволяют создавать подобный контент с использованием монтажа или генерации "достоверных" изображений, аудио и видео.

"Не распространяйте неподтвержденные сообщения. Ориентируйтесь только на официальные источники информации. При обнаружении сомнительных материалов направляйте в чат-бот Центра (@AntiFakeCenterBot). Ваша внимательность поможет сохранить спокойную и доброжелательную атмосферу в день голосования".Центр по борьбе с дезинформацией

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

Читайте также
Аким области Абай проголосовал на референдуме
13:47, Сегодня
Аким области Абай проголосовал на референдуме
В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией
15:04, 01 августа 2025
В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией
Референдум-2026: кто еще из вице-премьеров и членов правительства проголосовал на референдуме
11:07, Сегодня
Референдум-2026: кто еще из вице-премьеров и членов правительства проголосовал на референдуме
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
14:34, Сегодня
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
13:58, Сегодня
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
13:24, Сегодня
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
13:02, Сегодня
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
