Центр по борьбе с дезинформацией сделал обращение к казахстанцам

Сегодня, 15 марта 2026 года, в день республиканского референдума по принятию новой Конституции Казахстана, Центр по борьбе с дезинформацией выступил с обращением к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в день проведения референдума в информационном пространстве могут появляться различные фейки, манипуляции, провокационные публикации и видеоматериалы.

"Подобные информационные вбросы регулярно фиксируются во многих странах в дни выборов и голосований. Их цель – создать атмосферу недоверия к процедуре голосования и сформировать искаженное представление о происходящих событиях". Центр по борьбе с дезинформацией

Отмечается, что наиболее распространены вбросы о якобы "закрытии" или "неоткрытии" отдельных участков, ручках с исчезающими чернилами, "недопуске наблюдателей" или "удалении журналистов", "массовых вбросах бюллетеней", "принуждении граждан к участию в голосовании", "подвозе избирателей", "мешках с бюллетенями" или "заранее заполненных урнах", "пустых участках", "блокировке интернета" или "отключении электричества".

Кроме того, возможны дополнительные информационные провокации, которые неоднократно фиксировались в разных странах во время выборов:

распространение поддельных скриншотов, документов, таблиц и сообщений якобы от госорганов;

провокационные опросы, фейковые экзитполы и сообщения о чрезвычайных происшествиях на участках для голосования;

постановочные и спровоцированные конфликты с персоналом участков для создания "доказательств нарушений". Например, таких как "невключение в списки голосующих";

массовая рассылка эмоциональных сообщений в мессенджерах и координированные волны комментариев и боты в социальных сетях.

"Чаще всего в подобных публикациях используются старые видеоролики и фотографии, материалы из других стран, фрагменты записей без указания времени и места съемки, публикации анонимных аккаунтов". Центр по борьбе с дезинформацией

Также сообщается, что современные технологии позволяют создавать подобный контент с использованием монтажа или генерации "достоверных" изображений, аудио и видео.

"Не распространяйте неподтвержденные сообщения. Ориентируйтесь только на официальные источники информации. При обнаружении сомнительных материалов направляйте в чат-бот Центра (@AntiFakeCenterBot). Ваша внимательность поможет сохранить спокойную и доброжелательную атмосферу в день голосования". Центр по борьбе с дезинформацией

