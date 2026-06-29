Веселые покатушки по ВОАД в Алматы закончились штрафами: полиция наказала автохулиганов

В Казнете появилось очередное видео с грубым нарушением правил дорожного движения (ПДД). В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы Zakon.kz рассказали, чем закончилась веселая, но опасная поездка.

На опубликованных кадрах видно, как колонна автомобилей на высокой скорости движется по оживленной Восточной объездной автомобильной дороге, демонстративно нарушая правила дорожного движения. При этом некоторые пассажиры по пояс высунулись из окон и люков движущихся машин, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Пользователи Сети после просмотра настоятельно просят стражей порядка разобраться с нарушителями.

Так, в пресс-службе городского ДП на запрос корреспондента уточнили, что личности всех участников были установлены.

К административной ответственности привлечены четыре водителя и один пассажир.

"В отношении трех водителей составлены административные материалы за опасное маневрирование, перевозку пассажиров вне салона транспортного средства и создание аварийной ситуации. Еще один водитель привлечен к ответственности за перевозку пассажира вне салона автомобиля. Кроме того, к ответственности привлечен и сам пассажир". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что со всеми участниками проведены профилактические беседы о недопустимости подобных нарушений и необходимости строгого соблюдения ПДД.

Немного ранее сообщалось, что полиция Алматы объявила войну автохулиганам.