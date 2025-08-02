Закрытые лица в общественных местах: полиция Алматы разъяснила, кому можно и кому нельзя
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Стражи порядка в Алматы предупредили и уточнили, что продолжают вести разъяснительную работу по запрету закрытия лица в общественных местах, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города подчеркивают, что меры необходимы для профилактики правонарушений и укрепления общественной безопасности.
Глава Управления местной полицейской службы ДП Серик Шумаев озвучил:
"Основной целью нововведений является обеспечение возможности быстрой и точной идентификации личности. Под ограничение подпадают лишь те элементы одежды, которые полностью скрывают лицо – балаклавы, маски, никабы".
При этом, продолжил он, законом предусмотрены обоснованные исключения:
- по состоянию здоровья,
- при неблагоприятных погодных условиях,
- исполнении служебных обязанностей,
- а также при участии в массовых мероприятиях.
В полиции заверили, что информационно-разъяснительная работа среди населения будет продолжена.
"Все предпринимаемые меры реализуются строго в рамках действующего законодательства с соблюдением прав и свобод граждан, включая свободу вероисповедания".Пресс-служба ДП Алматы
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30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В рамках основных блоков в закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах.
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