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Общество

Закрытые лица в общественных местах: полиция Алматы разъяснила, кому можно и кому нельзя

разъяснительная работа в Алматы, закрытое лицо, полиция, религия, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:56 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Стражи порядка в Алматы предупредили и уточнили, что продолжают вести разъяснительную работу по запрету закрытия лица в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города подчеркивают, что меры необходимы для профилактики правонарушений и укрепления общественной безопасности.

Глава Управления местной полицейской службы ДП Серик Шумаев озвучил:

"Основной целью нововведений является обеспечение возможности быстрой и точной идентификации личности. Под ограничение подпадают лишь те элементы одежды, которые полностью скрывают лицо – балаклавы, маски, никабы".

При этом, продолжил он, законом предусмотрены обоснованные исключения:

  • по состоянию здоровья,
  • при неблагоприятных погодных условиях,
  • исполнении служебных обязанностей,
  • а также при участии в массовых мероприятиях.

В полиции заверили, что информационно-разъяснительная работа среди населения будет продолжена.

"Все предпринимаемые меры реализуются строго в рамках действующего законодательства с соблюдением прав и свобод граждан, включая свободу вероисповедания".Пресс-служба ДП Алматы

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Запрет на закрытые лица: МВД Казахстана назвало исключения

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В рамках основных блоков в закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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