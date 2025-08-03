Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сегодня, 3 августа 2025 года, в Алматы, принял акима города Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Глава мегаполиса рассказал президенту об итогах и перспективах социально-экономического развития Алматы. По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года краткосрочный экономический индикатор города вырос на 11%, а инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.

Фото: akorda.kz

"Также аким доложил главе государства о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Отдельное внимание, по словам акима, уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил главе мегаполиса ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города. Исключением станут лишь объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные Генеральным планом.

Также президент потребовал незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.

Дархан Сатыбалды сменил на посту акима Алматы Ерболата Досаева. 24 мая 2025 года соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.