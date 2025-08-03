#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
543.24
619.89
6.78
События

Строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 17:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сегодня, 3 августа 2025 года, в Алматы, принял акима города Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Глава мегаполиса рассказал президенту об итогах и перспективах социально-экономического развития Алматы. По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года краткосрочный экономический индикатор города вырос на 11%, а инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.

Фото: akorda.kz

"Также аким доложил главе государства о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Отдельное внимание, по словам акима, уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил главе мегаполиса ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города. Исключением станут лишь объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные Генеральным планом.

Также президент потребовал незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.

Дархан Сатыбалды сменил на посту акима Алматы Ерболата Досаева. 24 мая 2025 года соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Генеральный секретарь ООН назвал Казахстан голосом разума в мире
События
16:30, Сегодня
Генеральный секретарь ООН назвал Казахстан голосом разума в мире
Развитие Афганистана имеет решающее значение для региональной безопасности – Токаев
События
16:07, Сегодня
Развитие Афганистана имеет решающее значение для региональной безопасности – Токаев
Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН в Алматы
События
15:51, Сегодня
Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: