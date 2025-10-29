Принят запрет на строительство в предгорье Алматы

В Алматы 29 октября 2025 года на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на застройку предгорных районов города, сообщает Zakon.kz.

Как озвучил руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмас Жанбыршы, в результате присоединения к городу областных территорий в 2014 году, в основном Карасайский и Талгарский районы, было создано 29 микрорайонов – Ерменсай, Каргалы, Ремизовка и другие – с численностью более 171 тыс. человек.

"Районы формировались без достаточного инженерного и транспортного обеспечения, что сегодня вызывает нагрузку на транспортную и коммунальную инфраструктуру, а также создает сейсмические и экологические риски. Введение моратория направлено на сохранение природного ландшафта и обеспечение безопасного развития города", – сказал спикер.

По его словам, предлагается внести следующие изменения в Правила застройки территории города Алматы:

Запрет на строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных в Генплане.

Запрет на уплотняющую (точечную) застройку, если она создает нагрузку на существующую транспортную и инженерную инфраструктуру.

Ограничения не распространяются на реконструкцию, перепланировку, модернизацию и капремонт существующих объектов.

На сессии уточнили, что к объектам социальной инфраструктуры будут относиться школы, больницы, детсады и другая инфраструктура, которая обеспечивает потребности горожан. К туробъектам относятся гостиницы и другие объекты туризма для комфортного отдыха горожан, гостей Алматы, иностранных туристов. Что касается этажности этих объектов, то будет действовать введенное ранее базовое решение – не выше трех этажей или 12 метров.

В рамках исполнения этого моратория планируется корректировка Генплана города, утвержденного 3 мая 2023 года. Утвердить ее хотят к маю 2026 года.

Ранее в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы поясняли, что запрет касается территорий южнее: Талгарского тракта, Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД), пр. аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.

3 августа 2025 года в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Дархана Сатыбалды. Президент поручил акиму ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.