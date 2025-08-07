#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев 7 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, что жилищная помощь будет добавлена в социальный кошелек, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каким образом планируется компенсировать расходы на коммунальные услуги. Канат Бозумбаев рассказал. что есть уже традиционная мера, которая отработана с социальным блоком правительства. Все уже законодательно отрегулировано. 

"Если какой-то рост тарифов, а у людей не будет хватать их доходов, то берется и считается совокупный доход семьи, и если расходы на коммуналку ежемесячно превышают 7% или 10% – процент зависит от региона. К примеру, в Астане, наверное, побольше будет, в Алматы люди зарабатывают больше, в Атырау или Кызылорде – 5 или 7%, наверное. Это все должно быть компенсировано за счет государства – местные бюджеты. Механизм отработан. Просто жилищную помощь добавят в социальный кошелек", – озвучил спикер. 

Однако, по его словам, данная помощь будет подлежать нормированию.

"Если, допустим, три человека живут, а у них какой-нибудь большой дом – 800 или 1000 квадратов – то понятно, что по социальным нормам им будем компенсировать. А если в 3-комнатной квартире 5-6 человек живет, то мы 100% будем компенсировать. Здесь любая социальная помощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается. Это в первую очередь социально защищаемые слои населения", – сказал он. 

15 июля 2025 года президент дал поручения Бозумбаеву в сфере ЖКХ. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
