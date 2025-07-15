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События

Президент дал поручения Бозумбаеву в сфере ЖКХ

президент Казахстана Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:04 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 15 июля 2025 года принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет о принимаемых мерах по развитию регионов.

"Во исполнение поручений главы государства создан Проектный офис по региональной политике. Канат Бозумбаев доложил о внедрении Системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также проинформирован о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей, а также ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.

"Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач", – отметили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.

Сегодня, Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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