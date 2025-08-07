Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 7 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, кто понесет ответственность за вице-министра транспорта, которого подозревают в коррупции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с момента вступления приговора в силу, если подчиненный госоргана осужден за коррупцию, его руководитель обязан подать в отставку.

"Не надо вообще забегать вперед, не надо делать кого-то виноватым. Поэтому будет решение суда. После решения суда кто-то будет считаться совершившим коррупционное преступление. До решения суда – это подозреваемые лица. Любой вице-министр назначается по представлению соответствующего министра. Министр представляет, они проходят согласование на предмет спецпроверки по закону – проходят по линии КНБ и Антикора. Потом они проходят согласование в Администрации президента, в наших службах здесь, в канцелярии регламент свой есть. И потом назначение оформляется постановлением правительства", – дополнил Бозумбаев.

Ранее стало известно, что Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта.

Отметим, что 2 августа в Казнете появилась информация о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. 4 августа в Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК заявили, что вице-министр транспорта задержан по подозрению в получении взятки и с санкции суда взят под стражу. При этом в службе не назвали имени задержанного, но показали видео обысков.