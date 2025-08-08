#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Общество

Говорили о двойне, но родилась тройня: в Шымкенте врачи выходили новорожденных

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 10:03 Фото: pexels
В Шымкенте рождение тройни стало радостным событием для семьи и настоящим вызовом для врачей, сообщает Zakon.kz.

Будущая мама, 39-летняя Фатима Якубова, узнала о тройне лишь на позднем сроке, но благодаря усилиям медиков и поддержке близких все прошло успешно, сообщает "Отырар".

Малыши родились на 31-й неделе беременности с весом 975, 1765 и 1920 граммов. Разница между их появлением на свет составила всего несколько минут. Когда мама узнала о многоплодной беременности, сначала ей сказали, что будет двойня, но позже на УЗИ подтвердилось: трое.

"3 недели, дождалась, иду и думаю, хоть бы двое на месте были, а УЗИстка говорит – у вас трое, я думала, что она ошибается. И она показала на экране троих. Я мужу написала, всем, что трое, они смеются, говорят, не ходи на УЗИ – четвертого найдут. С того момента осознание, принятие, радость, переживание".Фатима Якубова

Беременность проходила под тщательным контролем врачей, регулярные УЗИ, наблюдение, поддержка. В течение 56 дней тройняшки и их 39-летняя мама находились под наблюдением медиков, получая необходимое лечение и заботу. А дома маму ждут помощники, шестилетняя дочь, бабушки и муж.

"Ждет, нянчиться собирается, сегодня мы уже домой, дочь говорит, я буду с мелким с Гамзатом нянчиться. В реанимации боги, волшебники, которые творят чудо, принимают бой за выхаживание детей, всему персоналу огромная благодарность".Фатима Якубова

Новорожденные нуждались в особом уходе, сразу после появления на свет они были помещены в детскую реанимацию. Все трое находились на аппаратах поддержки. Теперь они выписываются домой.

"Провели операцию, родились трое, третий ребенок 975 грамм, он родился, все трое поступили в детскую реанимацию. Были на поддержке на аппарате, и после того как они стабилизировались, перевели в патологию новорожденных, откуда они и выписываются сейчас".Врач детской реанимации Малик Акпар

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, каждый из них набрал вес более двух килограммов.

Всего с начала года в Шымкенте родилось свыше 15 тысяч младенцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
Читайте также
Казахстанцы использовали 16 млн долларов по программе "Нацфонд – детям"
Общество
10:27, Сегодня
Казахстанцы использовали 16 млн долларов по программе "Нацфонд – детям"
МВД предупредило казахстанцев об SMS-уведомлениях с важной информацией
Общество
08:44, Сегодня
МВД предупредило казахстанцев об SMS-уведомлениях с важной информацией
Авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов
Общество
08:32, Сегодня
Авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: