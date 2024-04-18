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Новорожденного пони показали в зоопарке Шымкента

Новорожденного пони показали в зоопарке Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:54 Фото: скриншот видео/Instagram/shymkentzoo
В зоопарке Шымкента пополнение. Этим радостным событием сотрудники решили поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.

В публикации за 18 апреля 2024 года на странице в Instagram отмечено, что у пары пони долгожданное пополнение: в копытном семействе родилась девочка.

"Вес новорожденной составил 9,5 кг, спустя два часа после появления на свет пони уже самостоятельно встала на ножки. Сейчас малышка и мама чувствуют себя хорошо, у нее наблюдается отменный аппетит и активное поведение".Пресс-служба зоопарка Шымкента

О другом пополнении стало известно в январе 2024 года. В семействе африканских львов Симбы и Тану родились три котенка. На свет появились два самца и самка.

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