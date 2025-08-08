#АЭС в Казахстане
Общество

В Шымкенте представили инновационную мобильную лабораторию по выявлению утечек газа

Мобильная лаборатория по выявлению утечек газа, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 11:16 Фото: акимат города Шымкент
Акиму города Шымкент Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО ("Пергам"), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа.

Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяженные участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.

Фото: акимат города Шымкент

Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.

Фото: акимат города Шымкент

В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.

Фото: акимат города Шымкент

Стоит отметить, акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрел и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса.

Фото: акимат города Шымкент

Айсулу Омарова
