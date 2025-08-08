В Шымкенте представили инновационную мобильную лабораторию по выявлению утечек газа
Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяженные участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.
Фото: акимат города Шымкент
Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.
Фото: акимат города Шымкент
В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.
Фото: акимат города Шымкент
Стоит отметить, акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрел и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса.
Фото: акимат города Шымкент