Аким Шымкента отчитался Токаеву о своей работе

16 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, из доклада Габита Сыздыкбекова следует:

по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 26% и составил 724,3 млрд тенге. Произведено промышленной продукции на сумму 1 млрд 51 млн тенге. Динамично развивается строительная отрасль, в эксплуатацию введено более 1 млн кв. м. жилья;

начаты работы по подведению инфраструктуры к пяти производственным зонам общей площадью 867 га, сформирован пул инвестиционных проектов;

функционируют более 128 тысяч субъектов МСБ. Это на 16,4% больше, чем в 2022 году. Для развития предпринимательства поддержано 3498 проектов на общую сумму 19,8 млрд тенге;

ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта и реконструкции железнодорожного вокзала;

возведены такие объекты, как оздоровительный центр "Ізетті зейнеткер", Конгресс-холл, Комплекс настольного тенниса и новый ипподром.

Кроме того, введены в эксплуатацию Дворец школьников, Творческий центр для детей и пристройки к трем школам.

Также аким заявил, что в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 18 образовательных учреждений на 28 тысяч мест.

На сегодняшний день отремонтировано 233 км дорог и введена в эксплуатацию крупная дорожная развязка.

"В 2024 году на улицах города планируется установить 3000 камер видеонаблюдения и наладить освещение около 1000 улиц. За последние годы в результате таких системных мер количество преступлений сократилось на 33%". Габит Сыздыкбеков

В заключении градоначальник уточнил, что на баланс города был возвращен заброшенный годами бывший Дворец фосфорников, передан в собственность государства и реконструирован за счет спонсоров сквер "Спутник".

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"Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.