Улкен будет процветающим городом-садом: глава "Росатома" рассказал о будущем атомной отрасли в Казахстане

Выступая на торжественной церемонии старта проекта по строительству АЭС в поселке Улкен Алматинской области, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, какие преимущества даст атомная электростанция Казахстану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кредит доверия: начало большого проекта

Глава "Росатома" особо подчеркнул, что это решение о строительстве АЭС стало результатом "очень грамотной системной политики правительства РК" и, что особенно важно, было "однозначно поддержано населением всей страны".

"Мы стартуем практические работы по реализации очень вдохновляющего проекта создания мощной современной атомной электростанции в Республике Казахстан". Алексей Лихачев

Особую признательность атомщик выразил жителям поселка Улкен, чье "практически единодушное голосование" на референдуме стало для Росатома "кредитом доверия, который еще предстоит оправдать в течение многих-многих десятилетий совместной работы".

Уникальный опыт и историческое партнерство

Глава Росатома отметил, что наша страна не является новичком в атомной сфере.

"Казахстан, без сомнения, входит в мировую атомную элиту и не только потому, что сегодня здесь добывается 40% всего урана планеты. Работы в области атомной науки и технологий здесь насчитывают десятилетия". Алексей Лихачев

В качестве исторического примера Лихачев привел первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-350, который был введен в эксплуатацию в Актау в 1973 году.

Этот реактор, по словам Лихачева, стал "легендой и до сих пор является предметом зависти многих атомщиков мира", поскольку он решал сразу три задачи: снабжал город электроэнергией, теплом и чистой питьевой водой.

Современные технологии и локализация производства

Лихачев представил проект будущей АЭС на Балхаше как "бестселлер сегодняшнего мирового рынка атомных технологий". Он отметил, что аналогичные проекты уже успешно работают в России и Беларуси, а также строятся в Венгрии, Египте, Китае и Турции. Однако казахстанский проект будет иметь свои уникальные особенности.

"В Казахстане планируется реализовать международный проект "с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, в приборостроении, в создании систем управления". Алексей Лихачев

"Росатом" выразил исключительную готовность привлекать казахстанских производителей к реализации проекта. Это позволит подтвердить компетенции местных компаний и обеспечит "абсолютную безопасность поставок, оборудования, работ". По мнению Лихачева, это станет залогом успешности и устойчивости проекта.

Кадры и социальное развитие

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет подготовка кадров. Лихачев напомнил о богатом опыте Казахстана в сфере научных исследований в атомной энергетике, отметив наличие в стране трех исследовательских реакторов и "прекрасных, авторитетных университетов". Он с особой гордостью упомянул, что уже несколько лет в Алматы работает филиал МИФИ – базового вуза "Росатома". Подготовка специалистов, а также их стажировка на действующих объектах в России будет неотъемлемой частью проекта.

Глава "Росатома" выразил уверенность, что новая АЭС не просто станет промышленным объектом, но и приведет к созданию современного города.

"Я уверен, что это будет не просто самый современный, самый безопасный промышленный объект. Я думаю, что это будет прекрасный город. Город-сад, в который захочется приехать". Алексей Лихачев

По его словам, появление АЭС создаст в поселке несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест, а вместе с сопутствующей инфраструктурой – в 10 раз больше.

Завершая выступление, Алексей Лихачев, сославшись на казахскую пословицу "Дело подчиняется тому, кто его любит", дал честное слово, что казахстанский проект будет "приоритетом из приоритетов Госкорпорации "Росатом".

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев также подчеркнул социальную и экономическую значимость проекта. По его словам, АЭС позволит "сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и создать условия для образовательного и технологического рывка".

"АЭС станет стратегическим проектом, ключевым драйвером развития атомной промышленности, региональной инфраструктуры, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста". Алмасадам Саткалиев

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 14-15 миллиардов долларов, при этом дополнительно 1 миллиард долларов будет направлен на социальные проекты.