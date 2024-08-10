Импульс для развития: в Павлодаре прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС

В Павлодаре состоялось обсуждение по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи спикеры представили планы и перспективы развития атомной энергетики в стране, особое внимание уделив вопросам безопасности, экологичности и экономической целесообразности строительства АЭС.

По словам генерального директора РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлана Батырбекова, АЭС может стать значимым шагом в развитии науки и промышленности в Казахстане.

"Строительство АЭС – это высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект от строительства однозначно будет для науки, промышленности и подготовки кадров. Вреда от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Эти реакторы оснащены современными уровнями безопасности, активным и пассивным. В случае выхода реактора из нормального состояния система безопасности вернет его в оптимальный режим работы", – отметил эксперт.

Фото: Министерство энергетики РК

Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин предложил рассмотреть для строительства станции район Алматинской области, вблизи озера Балхаш. Он объяснил это необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в южных регионах страны:

"Как вы знаете, север у нас – основной производитель электроэнергии. Павлодар входит в эту систему и дефицита электроэнергии пока не ощущает, но ситуация на юге сложнее. Линия "Север – Юг" на сегодня пропускает до 2100 мегаватт, чего недостаточно для запитки этих регионов. Поэтому энергетики рекомендуют район озера Балхаш вблизи села Улкен. АЭС как мощный источник позволит разгрузить линию "Север – Юг".

В ходе дискуссии представители экологических организаций и горожане выразили свои мнения касательно экологических последствий строительства АЭС. По мнению жителя Павлодара и энергетика Сламбека Жарасова, без новых источников энергии страна может столкнуться с серьезными проблемами в будущем:

"Если мы не начнем в ближайшее время строительство атомной электростанции, то я предполагаю, что где-то к 2030 году нас отбросит обратно к 90-м годам. Помните веерное отключение? Не хотелось бы возвращения тех времен".

Председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС -2 Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года, выразила уверенность в необходимости строительства АЭС. Она отметила, что имеющиеся станции изношены в среднем на 70%. Зачем вкладывать в них, если есть новые технологии, такие как атомные станции.

Также на встрече обсудили вопросы захоронения и утилизации отработавшего ядерного топлива, наличия специализированных кадров для строительства и эксплуатации АЭС. Эксперты заверили участников обсуждения, что современные технологии, используемые в реакторах поколения III и III+, соответствуют всем строгим требованиям безопасности.

Напомним, в июне 2024 года Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум состоится нынешней осенью. Как подчеркнул президент, в нашей стране действительно есть большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ.

О том, сколько человек должны проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, можете узнать здесь.