#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Общество

Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 12:15 Фото: pixabay
6 августа 2025 года в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия наркобизнесу, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители следственных и оперативных подразделений Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел.

Там обсудили результаты исполнения решений Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, выработаны дополнительные меры по профилактике наркомании и борьбы с наркобизнесом.

В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" органами уголовного преследования усилена работа по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Введены новые оценки эффективности работы правоохранительных и специальных органов в этой сфере. Акцент в их деятельности направлен на выявление и пресечение всей цепочки организации наркобизнеса.

В результате принятых мер за 7 месяцев 2025 года выявление фактов сбыта наркотических средств возросло на 16% (с 1 407 до 1 637).

"Вовлечение активной гражданской позиции общества позволило уничтожить более 35 тысяч граффити с рекламой наркотиков, по горячим следам задержано 22 наркорекламщика. Пресечена деятельность 14 преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков, из которых две транснациональные. Изъято более 14 тонн наркотических средств и ликвидирована 21 нарколаборатория по производству синтетических наркотиков". Пресс-служба Генпрокуратуры

К примеру, в мае в селе Нура Алматинской области ликвидирована подпольная нарколаборатория, изъято 8 тонн прекурсоров и свыше 100 килограмм наркотиков, готовых для потребления.

В Павлодаре прокурорами установлена квартира с повышенным энергопотреблением, в которой местный житель выращивал растение "каннабис" и распространял его через интернет.

Всего с начала года за организацию подпольных лабораторий задержано трое иностранных граждан.

Установлено 22 тыс. криптокошельков, используемых наркосбытчиками, арестованы цифровые активы на сумму 18 млн долларов.

По наркоделам арестовано имущество на сумму 10 млрд тенге, из которых более 9 млрд по делам, расследуемым спецпрокурорами.

В рамках заключенного между МВД и АФМ меморандума по стране создано 50 межведомственных следственно-оперативных групп по борьбе с теневыми доходами наркобизнеса, куда включены опытные сотрудники.

Ряд сложных уголовных дел по наркопреступлениям принят в производство специальных прокуроров.

По итогам совещания органам уголовного преследования поручено активизировать работу по выявлению нарколабораторий и разобщению преступных групп, а также проведению финансовых расследований для установления и пресечения деятельности организаторов наркомагазинов.

Руководители следственных подразделений ориентированы на повышение качества досудебного расследования, принятие всего комплекса мер по установлению бенефициаров наркобизнеса.

Генеральная прокуратура будет продолжать системную работу по противодействию наркобизнесу и координировать действия государственных органов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
Читайте также
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
Общество
12:27, Сегодня
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
В Алматинской области дали старт строительству первой в Казахстане АЭС
Общество
11:43, Сегодня
В Алматинской области дали старт строительству первой в Казахстане АЭС
В Шымкенте представили инновационную мобильную лабораторию по выявлению утечек газа
Общество
11:16, Сегодня
В Шымкенте представили инновационную мобильную лабораторию по выявлению утечек газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: