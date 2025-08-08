Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане

6 августа 2025 года в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия наркобизнесу, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители следственных и оперативных подразделений Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел.

Там обсудили результаты исполнения решений Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, выработаны дополнительные меры по профилактике наркомании и борьбы с наркобизнесом.

В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" органами уголовного преследования усилена работа по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Введены новые оценки эффективности работы правоохранительных и специальных органов в этой сфере. Акцент в их деятельности направлен на выявление и пресечение всей цепочки организации наркобизнеса.

В результате принятых мер за 7 месяцев 2025 года выявление фактов сбыта наркотических средств возросло на 16% (с 1 407 до 1 637).

"Вовлечение активной гражданской позиции общества позволило уничтожить более 35 тысяч граффити с рекламой наркотиков, по горячим следам задержано 22 наркорекламщика. Пресечена деятельность 14 преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков, из которых две транснациональные. Изъято более 14 тонн наркотических средств и ликвидирована 21 нарколаборатория по производству синтетических наркотиков". Пресс-служба Генпрокуратуры

К примеру, в мае в селе Нура Алматинской области ликвидирована подпольная нарколаборатория, изъято 8 тонн прекурсоров и свыше 100 килограмм наркотиков, готовых для потребления.

В Павлодаре прокурорами установлена квартира с повышенным энергопотреблением, в которой местный житель выращивал растение "каннабис" и распространял его через интернет.

Всего с начала года за организацию подпольных лабораторий задержано трое иностранных граждан.

Установлено 22 тыс. криптокошельков, используемых наркосбытчиками, арестованы цифровые активы на сумму 18 млн долларов.

По наркоделам арестовано имущество на сумму 10 млрд тенге, из которых более 9 млрд по делам, расследуемым спецпрокурорами.

В рамках заключенного между МВД и АФМ меморандума по стране создано 50 межведомственных следственно-оперативных групп по борьбе с теневыми доходами наркобизнеса, куда включены опытные сотрудники.

Ряд сложных уголовных дел по наркопреступлениям принят в производство специальных прокуроров.

По итогам совещания органам уголовного преследования поручено активизировать работу по выявлению нарколабораторий и разобщению преступных групп, а также проведению финансовых расследований для установления и пресечения деятельности организаторов наркомагазинов.

Руководители следственных подразделений ориентированы на повышение качества досудебного расследования, принятие всего комплекса мер по установлению бенефициаров наркобизнеса.

Генеральная прокуратура будет продолжать системную работу по противодействию наркобизнесу и координировать действия государственных органов.