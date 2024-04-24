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Законодательство РК

Проверили 2000 объектов: в Генпрокуратуре обсудили безопасность казахстанцев

Межведомственное совещание провели в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:18 Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
23 апреля 2024 года в Генеральной прокуратуре провели межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан, сообщает Zakon.kz.

В частности, были обсуждены вопросы защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей, а также их противопожарной безопасности.

"К таким местам относятся торгово-развлекательные центры, объекты культуры (театры, концертные и кинозалы, музеи), образования (школы, вузы), здравоохранения (поликлиники, больницы), общественного питания (рестораны, кафе, столовые), физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (стадионы, тренажерные залы), места размещения туристов (гостиницы, отели), культовые здания и т.д.".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Межведомственное совещание провели в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

С учетом актуальности данного вопроса в работе совещания приняли участие сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, ответственные за эту сферу.

Межведомственное совещание провели в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заслушал доклады о текущей ситуации и проводимой работе, предложения по улучшению взаимодействия, обмену информацией и мерам реагирования на различные угрозы, о совершенствовании законодательства.

"На совещании также огласили промежуточные результаты проведенных выездных обследований порядка 2000 крупных торгово-развлекательных центров и других объектов массового посещения, в ходе которых было проверено состояние их защищенности, а владельцы и службы безопасности этих объектов ориентированы на обучение новым навыкам действий при угрозе терактов".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Межведомственное совещание провели в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:18

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По итогам совещания Умиралиев поручил данный вопрос держать на постоянном контроле, в местах массового скопления граждан внедрять современные цифровые решения и системы видеонаблюдения, незамедлительно пресекать любые нарушения общественного порядка.

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