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Происшествия

В Казахстане фиксируют рекордный рост киберпреступлений

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 19:04 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Генеральной прокуратуре 4 августа 2025 года прошло межведомственное совещание по борьбе с интернет-мошенничествами, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие представители Нацбанка, МВД, Агентства по финансовому регулированию, министерств цифрового развития, торговли, культуры, а также МФЦА.

По данным ведомств, в 2024 году зафиксировано свыше 14 тыс. случаев кибермошенничеств – на 22% больше, чем в прошлом году.

Ущерб превысил 6 млрд тенге, возмещено лишь 26%. Привлечены к ответственности 217 дропперов, разоблачена 61 кибергруппа, заблокированы подозрительные транзакции на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Обсуждены проблемы утечек персональных данных, незаконного оборота SIM-карт и использования SIP-телефонии. Также подчеркнута важность исполнения решений Координационного совета по правопорядку, прошедшего в феврале под председательством генпрокурора Берика Асылова.

Особое внимание уделено защите прав потерпевших: применяется механизм приостановки мошеннических кредитов и взыскания средств с дропперов.

"Предупреждаем, что с сентября текущего года вводится в действие ст. 232-1 УК РК, предусматривающая уголовную ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до семи лет", – говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют: если вашими счетами пользуются посторонние – немедленно обратитесь в банк или самостоятельно заблокируйте карту через онлайн-банкинг.

Ранее мы сообщали, что казахстанца подозревают в серии киберпреступлений.

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Асель Аукешева
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