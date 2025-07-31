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Общество

"Вложи 30 – получи 2000 долларов": организаторы финпирамиды поплатились свободой

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В Павлодаре судом вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):

"Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства".

В агентстве напомнили, что финпирамида TAKORP представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы.

"Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз. В результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов, в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom.

"Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию".Пресс-служба АФМ РК

На средства вкладчиков, по данным агентства, приобретена квартира в Павлодаре, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.

О том, что АФМ выявило в Павлодаре финансовую пирамиду TAKORP, стало известно 6 марта 2025 марта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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