#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Общество

В Казахстане предотвратили потери бизнеса на более чем 20 млрд тенге

президент Касым-Жомарт Токаев, уполномоченный по правам предпринимателей, Казахстан, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 13:27 Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о результатах работы бизнес-омбудсмена за 2024 год.

Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения.

Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.

"Во исполнение поручений главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса. Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы".Пресс-служба Акорды

В завершение встречи президент подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
Читайте также
Улкен будет процветающим городом-садом: глава "Росатома" рассказал о будущем атомной отрасли в Казахстане
Общество
13:11, Сегодня
Улкен будет процветающим городом-садом: глава "Росатома" рассказал о будущем атомной отрасли в Казахстане
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
Общество
12:27, Сегодня
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане
Общество
12:15, Сегодня
Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: