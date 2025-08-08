В Казахстане предотвратили потери бизнеса на более чем 20 млрд тенге
Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о результатах работы бизнес-омбудсмена за 2024 год.
Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения.
Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.
"Во исполнение поручений главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса. Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы".Пресс-служба Акорды
В завершение встречи президент подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript