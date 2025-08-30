#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта

В Астане начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 11:28 Фото: Astana Innovations
В столице состоялось первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта (AI-Совета), сообщает Zakon.kz.

Новый консультативный орган станет площадкой, объединяющей усилия государства, бизнеса, науки и экспертного сообщества для внедрения технологий искусственного интеллекта в систему городского управления и развитие цифровой экономики.

В ходе заседания участники обсудили ключевые вызовы цифровой трансформации Астаны и определили первые инициативы. В центре внимания были вопросы развития инфраструктуры, применения ИИ для повышения качества городских сервисов, совершенствования обратной связи с жителями и поддержки инновационных проектов.

Фото: Astana Innovations

Совет создан при акимате столицы и возглавляется акимом города Женисом Касымбеком. В состав вошли представители государственных органов, квазигосударственного сектора, университетов, исследовательских центров, IT-компаний и общественных организаций. Такой состав обеспечивает широкий спектр мнений и позволяет вырабатывать комплексные решения.

В Астане начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 11:28

Фото: Astana Innovations

Работа Совета организована по четырем направлениям:

  • подгруппа "AI Government & Smart City" займется внедрением ИИ в государственные услуги и цифровые сервисы;
  • "AI Infrastructure & Cybersecurity" сосредоточится на развитии дата-центров, облачных технологий и киберзащите;
  • "AI Ecosystem & Innovation" станет площадкой для поддержки стартапов и масштабирования инноваций;
  • "AI Human Capital" направлена на подготовку специалистов и внедрение ИИ-компетенций в образование.
"Создание Совета по развитию искусственного интеллекта открывает новый этап для столицы. Если раньше мы концентрировались на формировании цифровой инфраструктуры, то теперь перед нами стоит задача построить полноценную ИИ-экосистему. Искусственный интеллект должен работать на благо жителей – помогать быстрее решать городские задачи, делать сервисы удобнее, а управление эффективнее. Совместными усилиями государства, бизнеса и науки мы создадим условия для того, чтобы Астана стала лидером региона в применении технологий будущего", – отметил заместитель акима города Евгений Глотов.

Фото: Astana Innovations

AI-Совет станет постоянной платформой для запуска инициатив, интеграции лучших мировых практик и развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Его деятельность направлена на превращение Астаны в современный технологичный мегаполис, где технологии работают в интересах жителей и укрепляют лидерство столицы на международной цифровой арене.

Андрей Дюсупов
