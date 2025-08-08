#АЭС в Казахстане
Общество

Почти 20 тысяч наркосайтов заблокировала полиция

президент Касым-Жомарт Токаев, министр внутренних дел Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 16:38 Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Министр доложил президенту о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа Закон и Порядок, сообщает Zakon.kz.

Токаеву доложили, что в результате принятых комплексных мер за 7 месяцев 2025 года в стране количество преступлений сократилось на 9 тысяч.

Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, включая такие опасные, как убийства, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Улучшена их раскрываемость.

Ликвидированы 146 особо опасных преступных групп, причастных тяжким и особо тяжким преступлениям.

По всем уголовным делам, находящимся в производстве полиции, гражданам возмещен ущерб на сумму более 28 млрд тенге.

Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. За отчетный период задержано 956 разыскиваемых лиц, 24 из них экстрадированы в Казахстан из-за рубежа. Установлено местонахождение 600 без вести пропавших лиц, в том числе 125 несовершеннолетних.


"По линии противодействия интернет-мошенничеству ликвидированы 6 call-центров, заблокированы 67 млн фрод-звонков и свыше 3 тысяч мошеннических сайтов. Пресечен вывод мошенниками 2,8 млрд тенге. Не допущено в оборот более 11 тонн наркотиков, заблокировано 19,5 тыс. наркосайтов".Пресс-служба Акорды

Президент был также проинформирован о мерах по профилактике преступлений в состоянии опьянения, повышению кадрового потенциала, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
