Токаев призвал усилить безопасность после доклада главы МВД
Также министр доложил, что в результате принятых комплексных мер в 2024 году количество преступлений в стране сократилось более чем на 12,7 тысячи.
Кроме того, по словам Саденова, в последние годы наблюдается значительное снижение уровня криминальных проявлений, включая такие особо опасные преступления, как убийства, разбои, грабежи и кражи. И благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям уголовных правонарушений.
В продолжении он рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц.
Вместе с тем ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений:
- за участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекаются 264 человека;
- за 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидированы 64 нарколаборатории;
- заблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников. Выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге.
В заключении проинформировал о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.
"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", – говорится в официальном сообщении.
Днем ранее Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом. Абылкасымова отчиталась перед президентом об итогах развития финансового рынка за 2024 год, а также доложила, что банковский сектор сохраняет стабильность.