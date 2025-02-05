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Политика

Токаев призвал усилить безопасность после доклада главы МВД

Токаев поручил усилить меры по обеспечению безопасности после доклада главы МВД, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 12:36 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 февраля 2025 года, принял главу Министерства внутренних дел. Ержан Саденов проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Также министр доложил, что в результате принятых комплексных мер в 2024 году количество преступлений в стране сократилось более чем на 12,7 тысячи.

Кроме того, по словам Саденова, в последние годы наблюдается значительное снижение уровня криминальных проявлений, включая такие особо опасные преступления, как убийства, разбои, грабежи и кражи. И благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям уголовных правонарушений.

В продолжении он рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц.

Вместе с тем ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений:

  • за участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекаются 264 человека;
  • за 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидированы 64 нарколаборатории;
  • заблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников. Выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге.

В заключении проинформировал о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", – говорится в официальном сообщении.

Днем ранее Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом. Абылкасымова отчиталась перед президентом об итогах развития финансового рынка за 2024 год, а также доложила, что банковский сектор сохраняет стабильность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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