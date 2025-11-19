Дроны, цифровые сервисы и снижение ДТП: что рассказал Токаеву глава МВД

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава государства был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, реализации поставленных перед органами внутренних дел задач, в том числе об укоренении принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Как доложил Ержан Саденов, за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи. Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.

Также отмечено, что активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств – на 26%.

Согласно представленной президенту информации, задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 – за рубежом.

В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них – за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.

Главе государства было доложено о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка. Так, с помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости – более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения. Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей – на 24%.

С момента запуска мобильного сервиса "Закон и Порядок", интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны, от граждан поступило свыше 32 тыс. обращений.

Далее Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

