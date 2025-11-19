#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Политика

Дроны, цифровые сервисы и снижение ДТП: что рассказал Токаеву глава МВД

Токаев, Саденов, президент, министр, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава государства был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, реализации поставленных перед органами внутренних дел задач, в том числе об укоренении принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Как доложил Ержан Саденов, за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи. Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.

Также отмечено, что активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств – на 26%.

Согласно представленной президенту информации, задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 – за рубежом.

В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них – за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.

Главе государства было доложено о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка. Так, с помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости – более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения. Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей – на 24%.

С момента запуска мобильного сервиса "Закон и Порядок", интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны, от граждан поступило свыше 32 тыс. обращений.

Далее Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Ранее мы сообщали, что Токаев поздравил князя Альбера II и народ Монако с Национальным днем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Глава МВД отчитался перед Токаевым
12:51, 14 мая 2024
Глава МВД отчитался перед Токаевым
Токаев призвал усилить безопасность после доклада главы МВД
12:36, 05 февраля 2025
Токаев призвал усилить безопасность после доклада главы МВД
Почти 20 тысяч наркосайтов заблокировала полиция
16:38, 08 августа 2025
Почти 20 тысяч наркосайтов заблокировала полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: