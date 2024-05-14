Глава МВД отчитался перед Токаевым

Касым-Жомарт Токаев 14 мая 2024 года принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава ведомства проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам Саденова, с начала 2024 года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах.



Также он доложил о результатах работы по розыску преступников. С начала года задержано 782 лица, в том числе за рубежом – 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых.

"Представил информацию об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей. Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения. Отчитался о работе по миграционному контролю. За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ", – говорится в сообщении Акорды.

Кроме того, Саденов ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, профилактике правонарушений, в том числе в сфере быта, ликвидации последствий паводков, дорожной безопасности и проведению внеочередной аттестации.

В заключении сообщил о принимаемых мерах по повышению уровня безопасности на улицах и обеспечению принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", – отмечает пресс-служба президента.

Днем ранее, 13 мая 2024 года, Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Она отчиталась об итогах работы министерства, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.