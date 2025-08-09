Объедки для школьников: чем закончилась судебная тяжба алматинской учительницы

Стали известны итоги судебных споров учительницы школы №67 Сауле Сейдахметовой и поставщика питания в школьную столовую, сообщает Zakon.kz.

Еще в январе 2025 года, будучи членом бракеражной комиссии, учительница русского языка и литературы Сауле Сейдахметова опубликовала на своей странице в соцсети видеозаписи с камер наблюдения школьной кухни. Судя по видео, работницы столовой собирали пищевые отходы для повторной раздачи детям вместо утилизации. Обнаружив нарушения, она обратилась с заявлением в вышестоящие инстанции и сообщила руководству школы, передает "Первый канал "Евразия".

Тогда на нее подавал в суд поставщик-организатор школьного питания. Представители ТОО в суде доказывали, что слова учительницы не соответствуют действительности. И суд первой инстанции поддержал школьную столовую.

Но теперь Сауле Сейдахметова одержала победу в апелляционном суде.

8 августа в Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя на территории Ботанического сада.