Без сосисок в тесте, сладкого чая и шоколада: чем теперь кормят школьников в Казахстане

Пока школьные коридоры еще только потягиваются после сна, в столовой уже плывет теплый аромат выпечки. Формат школьного питания в казахстанских школах был обновлен с 1 сентября 2025 года. Zakon.kz заглянул в одну из алматинских школ, чтобы своими глазами увидеть, чем теперь кормят детей.

За дверями кухни – настоящая лаборатория. Повара в белых халатах работают, как хорошо слаженный оркестр: один шинкует, другой тушит, третий проверяет температуру. Все это ради того, чтобы дети были сыты.

Здесь все строго по правилам: чистота, продукты хранятся в специальных зонах, температура блюд проверяется перед каждой подачей.

Забота о самых младших

Особое внимание уделяется учащимся начальных классов. С 1 сентября 2023 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева все ученики с 1-го по 4-й классы получают горячее питание бесплатно, независимо от социального статуса семьи.

Такое внимание к питанию – совсем не случайность. Казахстан, как и многие страны, столкнулся с тревожной тенденцией: рост избыточного веса и ожирения среди школьников. По данным инициативы COSI, в 2020 году 21% детей в возрасте 6-9 лет уже имели избыточную массу тела. Сравнение с 2015 годом показывает, что ситуация ухудшается. Лишь треть детей регулярно ест овощи, а фрукты – и того меньше.

Особенно тревожит, что до 40% школьников не завтракают дома. А значит, школьная столовая становится первой и, возможно, самой важной точкой питания за день. Отсюда и котлеты строго по технологии, салат только из полезных компонентов и компот без лишнего сахара.

Новый формат питания заработал в школьных столовых страны с 1 сентября 2025 года.

"Обновленный Стандарт питания в организациях образования разработан с участием специалистов Министерства здравоохранения, Казахской академии питания, а также международных организаций – ЮНИСЕФ, ВОЗ и ФАО. Он внедрен с 1 сентября 2025 года. В документе учтены современные международные требования к здоровому питанию. Стандарт предусматривает сокращение содержания сахара в рационе в 3,6 раза, соли – в 5 раз, а также увеличение потребления свежих овощей, фруктов и молочных продуктов", – рассказала руководитель Управления КСЭК МЗ РК Гульшарат Кожатова.

В зале тем временем повара переходят к следующему, не менее важному этапу – сервировке. Первоклассники – особые посетители. Для них все в новинку: и первый учебный год, и первая школьная столовая.

"Мы готовим день в день, все свежее. Я сама привожу продукты, проверяю накладные, сразу получаем все сертификаты. Стараюсь брать только качественные продукты. Сейчас новое меню ввели, очень хорошее, сбалансированное. Если стараться, все можно сделать так, чтобы детям нравилось. И родители у нас участвуют в этом процессе: приходят, пробуют еду, помогают раздавать, оставляют свое мнение. Мы без контроля не бываем. Хотите, сами посмотрите: склад, кухня, где посуду моют, у нас все чисто", – рассказывает старший повар Рымкеш Алдангорова.

Как происходит контроль качества

В каждой школе работает бракеражная комиссия.

"Для обеспечения объективного контроля состав комиссии утверждается приказом директора гимназии и включает разных участников: представитель администрации школы, медицинский работник, ответственный за питание, представители родительского комитета. Такой состав гарантирует коллегиальность и всестороннюю оценку", – объяснила заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов школы-гимназии №51 Ольга Зарщикова.

Нам пояснили, что ежедневно в школе до начала раздачи пищи проводится органолептическая оценка каждого вновь приготовленного блюда по строгим критериям.

"Задачи бракеражной комиссии включают мониторинг качества продуктов и готовых блюд, исправность оборудования, соблюдение условий хранения и доставки, соответствие фактического меню утвержденному, санитарное состояние столовой. Итоги работы комиссии оформляются ежемесячно и рассматриваются на педагогическом совете, а также публикуются на интернет-ресурсе школы". Руководитель Управления КСЭК МЗ РК Гульшарат Кожатова

На видном месте в столовой всегда стоит так называемое контрольное блюдо: тарелка с тем же обедом, что получают дети. Можно заглянуть, понюхать, посмотреть и убедиться: чем сегодня кормят учеников.

Сегодня, например, салат с фасолью и огурцами, ленивые голубцы, соус, какао на молоке, яблоко и хлеб ржано-пшеничный.

Рядом информационный стенд с подробным меню на всю неделю. Все прозрачно и открыто. Меню единое, утверждено на государственном уровне и действует по всей стране. Так что чем бы сегодня ни обедал школьник в Алматы или Усть-Каменогорске, порция будет одинаково сбалансированной и проверенной.

"Из меню убрали все сокосодержащие напитки и фастфуд. Теперь в буфете не найти ни сладких соков, ни сосисок в тесте. Вместо этого – какао и компоты. В рационе стало значительно больше фруктов и овощей. Яблоки дети получают почти через день, ежедневно свежая овощная нарезка из моркови, огурцов и других витаминных продуктов", – рассказывает заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов школы-гимназии №51 Ольга Зарщикова.

Дети с аллергией

Если у ребенка есть пищевая аллергия или непереносимость определенных продуктов, об этом обязательно сообщают школьной медсестре. На основании этой информации корректируется питание.

"В Стандарте питания предусмотрена организация питания для детей с особыми диетическими потребностями. В приложениях приведены перечни аллергенов, продуктов, содержащих глютен или его следы, а также продукты, полностью не содержащие глютен. Родители обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую необходимость диетического питания. На основании этого поставщик школьного питания привлекает медицинского работника, диетолога или нутрициолога для обеспечения индивидуального питания таких детей. Контроль за его соблюдением возложен на медицинского работника или ответственного лица организации образования", – резюмирует руководитель Управления КСЭК МЗ РК Гульшарат Кожатова.

Конечно, старшеклассники иногда вспоминают с ностальгией школьные сосиски в тесте или пиццу с колбасой и сыром, но для младшеклассников, которые никогда не видели данные продукты в буфете, это даже преимущество. Они растут иначе: с другим вкусом к пище, по-другому относятся к обеду, к фруктам и овощам.

Здесь закладывается то, что останется с ребенком на годы вперед. И самое главное – это привычка к здоровью, воспитание вкуса и культуры питания. Пока малыши с азартом тянут руку за добавкой и с удовольствием допивают компот до последней капли, они еще не задумываются о витаминах, БЖУ и правильных привычках. Но именно с этих простых радостей: теплой котлеты, яблока на полдник, чашки какао и начинается путь к осознанному питанию без последствий для здоровья.