Происшествия

В Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя

в Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 21:44 Фото: pixabay
5 августа в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован вопиющий случай – мужчина схватил лебедя за шею на территории главного Ботанического сада в Алматы. 42-летнего нарушителя задержали в течение суток. Судили алматинца 8 августа, сообщает Zakon.kz.

Подсудимому назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

"Это пример того, что нарушителям придется отвечать за жестокость по отношению к животным, хамство и непозволительное поведение на территории нашего сада. Главный Ботанический сад – это особо охраняемая природная территория, на которой действуют особые правила и много ограничений. Животные и растения здесь находятся под защитой. Любое агрессивное или неуважительное поведение по отношению к ним недопустимо, а нарушение этих и других правил повлечет за собой наказание. Поэтому рекомендуем обратить внимание на правила посещения ботсада, размещенные на инфо-панелях, а также на сайте", – заявили в Ботаническом саду.

По словам сотрудников организации, с птицей в данное время все в порядке.

"Мы рады, что лебедь сейчас чувствует себя хорошо, за его состоянием наблюдают специалисты-орнитологи. Ранее мы планировали установить небольшое ограждение вокруг лебяжьего пруда больше для безопасности людей, особенно маленьких посетителей. Теперь же мы убеждены, что это необходимо, чтобы оградить животных от людей", – отметили в организации.

Ранее сообщалось, что посетители ботсада в Алматы пытались задушить лебедя.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
