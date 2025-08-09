#АЭС в Казахстане
Общество

Готовность школ к новому учебному году проверят в регионах

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
По поручению министра просвещения РК в регионы направлены рабочие группы для инспектирования хода реализации государственных программ и подготовки организаций образования к началу нового учебного года, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в учебном году планируют ввести в эксплуатацию свыше 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест. Из них 112 школ на 206 тысяч мест построят в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Реализация проектов позволит ликвидировать 15 аварийных образовательных учреждений, устранить трехсменное обучение и сократить дефицит почти 150 тыс. мест, а также приблизить условия обучения в сельских школах к городским стандартам.

Еще в 245 школах начали реализацию масштабной реновации, предусматривающей замену кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение территорий.

Дополнительно в 1000 сельских школах проводят ремонтные работы, модернизируют библиотеки, столовые, системы безопасности, обновляют мебель. Закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, робототехнике и STEM-направлениям.

В ходе рабочих поездок представители министерства ознакомятся с состоянием материально-технической базы и качеством выполненных работ.

"Все государственные программы в сфере образования должны исполняться качественно и в срок. Для этого важно видеть реальную ситуацию на местах. Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности детей и созданию благоприятных условий", – заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Ранее стало известно, что в новом учебном году у школьников Алматинской области появятся новые занятия.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
