#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.58
622.75
6.71
Общество

У школьников Алматинской области появятся новые занятия

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 08:48 Фото: Zakon.kz
В новом учебном году в школах и колледжах начнут проводить дополнительные занятия по правовой культуре. Проект реализуется по поручению президента, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, на первом этапе занятия пройдут в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района. Проект направлен на формирование правового сознания, укрепление правовой культуры, а также профилактику всех форм насилия, буллинга и противоправного поведения среди учащихся.

Уроки будут вести наставники – бывшие сотрудники прокуратуры и полиции, прошедшие специальную подготовку. Обучение наставников стартует 7-8 августа.

Всего в пилотных школах и колледжах запланировано проведение 36 занятий для учащихся 7-10-х классов и студентов колледжа. Обучение будет проходить раз в две недели в течение учебного года с предварительной и итоговой диагностикой, а также мониторингом поведения обучающихся.

Методические материалы разработаны Национальным научно-практическим институтом благополучия детей "Өркен" Министерства просвещения РК совместно с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В дальнейшем проект планируется расширить на другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что в Астане стартуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе на свежем воздухе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов
Общество
09:40, Сегодня
Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов
План освещения города представили в Алматы
Общество
18:47, 06 августа 2025
План освещения города представили в Алматы
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
Общество
17:53, 06 августа 2025
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: