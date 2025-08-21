В Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону

Правительственные рабочие группы проверяют подготовку регионов к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

20 августа региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев, Ералы Тугжанов проверили ход подготовки в области Абай и Мангистауской области, передает пресс-служба правительства. В Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные "Габбасова", "Центр", РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А.

"На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК

В Мангистауской области Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса "МАЭК". Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, ведутся работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию "МАЭК" ранее были выделены средства из резерва правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Кроме того, уделено внимание проектам по обновлению тепловых сетей Актау.

"В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%", – передает пресс-служба правительства.

