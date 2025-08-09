#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Новый спортивно-оздоровительный центр открыли в Туркестане

Спортзал в Туркестане , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 13:43 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане появился современный фитнес-центр A.B.L. В церемонии открытия принял участие аким области Нуралхан Кушеров, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что Туркестан – это не только духовная столица, город становится и спортивным центром.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта в регионе ведется определенная работа по повышению доступности спортивной инфраструктуры для населения. Так, в прошлом году завершили строительство 73 спортивных объектов, а в этом – планируется ввести в эксплуатацию 54 объекта. В их числе два крупных проекта, не имеющих аналогов в стране. Это ипподром и гребной канал. Это наглядное проявление твердой позиции нашего государства, направленной на развитие спорта и укрепление здоровья нации. Мы не только строим спортивные объекты, но и уделяем особое внимание их эффективному функционированию и доступности", – сказал глава региона и призвал жителей вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава региона отметил, что комплекс станет важным местом для укрепления здоровья жителей Туркестана и повышения интереса молодежи к спорту.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В фитнес-центре, построенном в соответствии с современными требованиями, созданы все условия для занятий спортом и здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Есть тренажерные залы, зал волейбола и боевых искусств, бассейн и другие функциональные помещения. Центр оборудован современным инвентарем для занятий физической культурой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: