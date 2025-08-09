Новый спортивно-оздоровительный центр открыли в Туркестане

В Туркестане появился современный фитнес-центр A.B.L. В церемонии открытия принял участие аким области Нуралхан Кушеров, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что Туркестан – это не только духовная столица, город становится и спортивным центром.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта в регионе ведется определенная работа по повышению доступности спортивной инфраструктуры для населения. Так, в прошлом году завершили строительство 73 спортивных объектов, а в этом – планируется ввести в эксплуатацию 54 объекта. В их числе два крупных проекта, не имеющих аналогов в стране. Это ипподром и гребной канал. Это наглядное проявление твердой позиции нашего государства, направленной на развитие спорта и укрепление здоровья нации. Мы не только строим спортивные объекты, но и уделяем особое внимание их эффективному функционированию и доступности", – сказал глава региона и призвал жителей вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом.

Глава региона отметил, что комплекс станет важным местом для укрепления здоровья жителей Туркестана и повышения интереса молодежи к спорту.

В фитнес-центре, построенном в соответствии с современными требованиями, созданы все условия для занятий спортом и здорового образа жизни.

Есть тренажерные залы, зал волейбола и боевых искусств, бассейн и другие функциональные помещения. Центр оборудован современным инвентарем для занятий физической культурой.